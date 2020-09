Óscar Ruggeri y los pitillos de Beccacece: "No te vistas más así. Te van a explotar los pantalones”

Óscar Ruggeri disparó con dureza hacia Sebastián Beccacece, entrenador de Racing Club, por su icónica manera de vestir, algo que según el Cabezón le resta seriedad a su trabajo.

El histórico ex jugador argentino siempre fue duro como defensor, característica que mantiene en su actual labor de comentarista lanzando ácidos comentarios al ex entrenador de Universidad de Chile.

En su espacio en 90 Minutos ESPN, el Cabezón no escondió los anticuerpos que le genera la forma de ser y de vestir de Sebastián Beccacece, y aseguró que L' Acadé debe aconsejarlo respecto de su ropa:

Pero además el trasandino demostró que las actitudes del entrenador de Racing tampoco son de su agrado:

“A Beccacece lo vi una sola vez y hablé con él, pero no lo conozco para analizar cómo se mueve en su vida personal, que es algo que no me interesa”, comentó agregando: “pero sí me interesa lo que veo, y me parece que está peleando con el tema de no haber sido futbolista y eso del yo, yo y yo”.