Omar Labruna revela que se desgarró por tener sexo antes de un partido : "Mi viejo me quería matar"

Omar Labruna tiene actualmente 63 años y pertenece a los registros de Nueva Chicago como DT del cuadro argentino de la Primera B Nacional al otro lado de la cordillera. El otrora jugador de River Plate compartió una sabrosa anécdota de su carrera.

“Me ha pasado de desgarrarme por tener sexo antes de un partido. Uno quería justificarlo que fue por eso, pero es por eso. Es por no cuidarse, no descansar bien. Acostarte, el trasnoche. El físico lo siente, pasa factura", dijo Labruna al programa Acá Hay Buen Fútbol de Radio La Red.

Y no fue lo único, pues en la dirección técnica de este River Plate estaba Ángel Labruna, su padre e ídolo de Los Millonarios. “Mi viejo me quería matar, me quería prender fuego”, sostuvo.

Labruna dirigió a Colo Colo entre 2012 y 2013.

Tras su confesión fue inevitable que le siguieran consultando por el tema y el ex DT de Audax Italiano, Colo Colo y Everton entregó sus consideraciones.

“Siempre se dice hasta cuándo uno puede tener relaciones sexuales. Eso depende de la continuidad y el cuidado de cada uno. Si vos venís teniendo relaciones todos los días, el domingo no tenés piernas. Pero si lo venís manejando bien, no hay problemas. Es decir que hay dos tipos de sexo: el casero y el del que no está casado”, manifestó.

Sentencia que “un compañero mío de River… un jugador extraordinario, se selección y multicampeón, contaba que tenía sexo todos los días y el domingo volaba. Estaba livianito, decía”.