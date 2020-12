Cristián Ogro Fabbiani se echa a los hinchas de Boca Juniors encima: "La Bombonera tiembla porque está mal hecha"

Cristián Fabbiani el otrora delantero que festejaba con una máscara de Shrek y que pasó por pastos chilenos defendiendo la camiseta de Palestino, ya hace estragos en su nueva papel de comentarista.

En el programa F90 de ESPN , el Ogro tuvo un encontrón con el periodista que cubre Boca Juniors, Diego Monroig, el que sostuvo que ningún estadio mete más miedo que La Bombonera.

Fabbiani lo miró y contraatacó con todo: “La Bombonera tiembla porque está mal hecha”, aseguró sin pelos en la lengua.

Todo esto después del emotivo relato de Monroig asegurando que en la definición a penales de la Copa Libertadores 2001 entre Boca y Cruz Azul, él sintió que el estadio se venía abajo y se movía.

Al periodista no le cayó nada bien el concepto de Fabianni sobre el estadio xeneize y lo acusó públicamente de ser "una máquina de humo".

El ex River no se quedó callado y llevó la discusión a otro nivel. “Ustedes ponen máquina de humo cuando salen. ¿Viste que tiran papelitos y todo? Con ayudita juegan. En cancha de River no te ayudan, es la gente sola, es la diferencia”, cerró.