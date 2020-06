Cristian Fabbiani desclasifica una inédita historia: "Me quiso Colo Colo, pero preferí Palestino"

La carrera de Cristian Fabbiani dio un salto en 2004, cuando decidió venir a jugar a Chile, para defender los colores de Palestino, el mismo equipo que hizo pasar a la categoría de crack a su tío, Óscar Fabbiani.

El delantero argentino contó a RedGol y reveló que pudo haber vestido otra camiseta más en el país, porque lo quiso Colo Colo, pero le dijo que no a los albos por lealtad a los árabes.

"Yo siempre lo digo, ir a jugar a Chile me cambió la vida, porque no tenía la opción de jugar en la Primera de Lanús porque era un año muy complicado con el descenso, Miguel Brindisi (su entrenador por entonces) me dijo que iba a darle más oportunidad a la gente grande, él me dijo que me buscara un equipo a préstamo", recordó en La Redgoleta.

"Apareció mi tío Óscar y me abrió la puerta de Palestino, y creo que ahí empezó la verdad de mi carrera como jugador de fútbol, porque me empezó a ir bien y fue muy lindo todo", insistió.

Cristian Fabbiani jugando por River Plate - Getty

Pero luego contó lo del Cacique, cuadro que lo intentó fichar a mediados de 2004, pero él decidió mantenerse en el elenco de La Cisterna, cuadro del que se fue a finales de esa campaña.

"Tuve la oportunidad de en ese mismo torneo, pero a mitad de año, de jugar en Colo Colo, pero la decisión mía era quedarme en Palestino, porque habíamos hecho un grupo de gente muy buena, y la verdad es que no me quise ir de Palestino porque Lanús tampoco me lo iba a permitir. Quise respetar mi estadía ahí porque la gente me trataba como un jugador más de la casa y la verdad es que eso no se consigue muy fácil en el fútbol", explicó.

Cristian Fabbiani luego volvió a Lanús, para posteriormente jugar en Israel, regresar a Argentina y pasar por varios clubes, con River Plate como el más destacado de todos.

Ahora el Ogro sigue jugando, por en el fútbol de ascenso, porque a sus 36 años milita en Deportivo Merlo, desde 2018.