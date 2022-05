Un histórico del fútbol inglés regresa en gloria y majestad a la máxima categoría. Este domingo el Nottingham Forest derrotó por la cuenta mínima al Huddersfield Town y consiguió el ascenso a la Premier League.

Uno de los clubes más populares de Inglaterra consiguió el objetivo para poner fin a 23 años de maldición. En un partido lleno de emociones y polémica, los Tricky Trees se quedaron con el triunfo en la final de la liguilla de Championship y volverán a la Primera División.

Tal como se esperaba, el partido fue parejo y estuvo cargado de nerviosismo de principio a fin. Nottingham Forest fue el gran protagonista del encuentro, pero no encontró la ventaja hasta el final de la primera mitad y de la forma menos pensada.

Cuando el reloj marcaba los 43' minutos de juego, un centro al área de James Garner terminó en el 1-0. Levi Colwill intentó despejar, pero terminó metiendo el balón en su arco, anotando un autogol que terminó definiendo todo.

Huddersfield Town no se quedó de brazos cruzados y fue a buscar el empate, el que pudo conseguir de no ser por la gran polémica de la tarde. En los 72' Jack Colback derribó en el área a Harry Toffolo, pero el juez no sancionó el penal. Incluso el VAR apareció y dejó en evidencia el contacto, pero ni eso cambió la decisión del árbitro.

Parecía que ese era el único problema, pero sobre el final el arquero Brice Samba no pudo continuar y pidió el cambio. En los 90' ingresó Ethan Horvath con la misión de mantener el resultado, el que por suerte se quedó tal como estaba.

Fin a 23 años de maldición del Nottingham Forrest

Nottingham Forest gana y se queda con el ascenso a la Premier League. Esto no solo lleva al equipo a la máxima categoría de Inglaterra, sino que también rompe con una maldición de 23 años lejos de la élite.

La última vez que los Tricky Trees disputaron el torneo fue en la temporada 1998/99, lo que daría inicio a un duro periodo. Las cosas no lograban cambiar y en la campaña de 2004/05 llegaron a la Tercera División, marcando el momento más complicado de su historia.

En la temporada 2007/08 lograron ascender a la Championship y desde entonces lucharon por volver a la Premier League. 14 años tuvieron que pasar para que finalmente el sueño se hiciera realidad. Un histórico está de vuelta.