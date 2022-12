El fin de semana pasado volvió a rodar la pelotita en el Championship y, en el marco de la fecha 23, este sábado nos trae un verdadero duelo de infarto en el duelo chileno que animan el Norwich City de Marcelino Nuñez y el Blackburn Rovers de Ben Brereton ambos buscando meterse en la pelea por la parte alta de la tabla de posiciones de la segunda división de Inglaterra.

¿Cuándo juegan Norwich vs Blackburn Rovers?

Norwich choca ante Blackburn este sábado 17 de diciembre a las 14:30 horas de Chile en Carrow Road, en Inglaterra.

¿Dónde ver en vivo por streaming o TV el duelo chileno por Championship?

Para ver el duelo de Norwich vs Blackburn en vivo podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica a través de la app Star+.

¿Cómo fue el último enfrentamiento entre ambos equipos?

La última vez que se vieron las caras fue en marzo de 2021, por la fecha 38 del Championship, con empate 1 a 1 en el marcador en el mismo coloso. Kenny Mclean abrió la cuenta en el 53' y Sam Gallagher pusó la paridad final al 77'.

Revisa el compacto de ese partido:

¿Cómo llegan los seleccionados chilenos a la fecha 23?

Marcelino no pudo ser alternativa en la vuelta al fútbol por una lesión en el tendón de la corva, pero su equipo tuvo un regreso triunfal al imponerse al Swansea por la cuenta mínima con gol de Teemu Pukki en el primer minuto de juego. Para esta jornada está en duda si el ex volante de la Universidad Católica podrá estar o no.

Los canarios marchan cuartos con una cosecha de 35 puntos y, con sólo una unidad más está el Blackburn tercero, que sumó su segunda fecha consecutiva perdiendo. Cayó como local en manos del Preston por 4 a 1 con solitaria anotación de Bradley Dack para el descuento. Ben fue desde el arranque y salió sustituido cuando corría el minuto 58 en el reloj.

Así marcha la tabla de posiciones del Championship: