Ben Brereton Díaz sigue mostrando un gran nivel con el Blackburn Rovers. Jon Dahl Tomasson espera que el club lo contrate por un largo periodo, aunque reconoció que no será fácil.

Ben Brereton Díaz sigue disfrutando de su gran presente en el Blackburn Rovers. El delantero ha estirado su racha frente a la portería y se instala como el máximo goleador de la Championship, lo que tiene a su equipo peleando el liderato por el sueño del ascenso a la Premier League.

El chileno-inglés ha sido el gran protagonista de la presente temporada en el torneo inglés, instalando su nombre en lo más alto. Esto ya ha despertado el interés de varios clubes tanto de Inglaterra como del resto de Europa, aunque su deseo, por ahora, es quedarse.

En la previa del choque de este miércoles en la Copa de la Liga, el técnico Jon Dahl Tomasson abordó el momento que vive Ben Brereton Díaz. "Creo que hemos visto en Ben que tiene una gran actitud, es un gran chico y desde el primer día ha hecho un trabajo brillante para el club".

Para el entrenador del Blackburn Rovers, Big Ben ha sabido manejar el interés de varios elencos importantes en Europa. "Le di un gran cumplido en el verano, hubo mucho ruido, pero lo está manejando con mucha madurez".

"Es un muchacho que ama el fútbol y estar cerca de sus compañeros de equipo todos los días y estar en Rovers y hacerlo bien para Rovers. No me sorprende porque es un buen chico", agregó.

Ahí Jon Dahl Tomasson comenzó a dar luces de que lo quiere retener a toda costa. "Tiene un entrenador que cree mucho en él, ha hecho cosas brillantes hasta ahora". El problema es que Big Ben termina contrato en junio del 2023, cuando termine la temporada. "Esa es, por supuesto, la situación, pero como sabemos, cualquier cosa puede pasar en el fútbol".

En esa misma línea, el entrenador de Ben Brereton Díaz reconoció que espera le renueven y no por poco tiempo. "Me encantaría que mantuviéramos a Ben por cinco años más, pero no siempre es tan fácil en el fútbol".

"Es muy maduro al respecto, muy interesado en hacerlo bien para los Rovers, lo cual es importante", sentenció.

Ben Brereton Díaz y Blackburn Rovers tienen una semana clave en Inglaterra

Más allá de lo que pueda pasar con Ben Brereton Díaz, quien recalcó que no quiere partir en el mercado de pases que viene, por ahora el delantero solo se enfoca en el Blackburn Rovers. Antes de la pausa por el Mundial de Qatar 2022, su equipo enfrentará dos partidos claves para seguir con vida en los dos torneos que disputa.

El primero llegará este miércoles desde las 16:45 horas, cuando enfrenten al West Ham por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. Si logran asegurar el boleto a la próxima fase, el foco estará puesto en el cierre de la primera parte de la temporada el día domingo, cuando enfrenten al Burnley, con quien pelean el liderato a dos puntos de distancia.