Noche blanca en París: Así fue la fiesta de cumpleaños de Neymar

La noche del domingo fue la escogida por Neymar para celebrar por anticipado sus 28 primaveras. Como es tradicional en el jugador, la fiesta se llevó acabo en la discoteque Yoyo, recinto nocturno de moda en París, y donde todos los invitados del brasileño debían llegar vestidos de blanco.

Familiares y amigos venidos desde Brasil, además de algunos jugadores con los que comparte camarín asistieron a la celebración, destacando la presencia de Edinson Cavani, Ángel Di María y Marco Verratti. También, asistió Olivie Rousteing, director creativo de la casa de modas Balmain.

A diferencia de cumpleaños anteriores, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, como el cuerpo técnico liderado por el alemán Thomas Tuchel y la figura francesa Kylian Mbappé no llegaron a la exclusiva fiesta.

De hecho, el técnico declaró públicamente que no le gustó que los jugadores asistiesen a una fiesta la noche previa de un entrenamiento y a dos días de jugar ante Nantes, por la liga francesa. “Da la impresión de que no estamos 100% enfocados y profesionales. Es una pena, pero no quiero hablar demasiado de eso. Las cosas son geniales porque hablamos mucho al respecto”, expresó.

