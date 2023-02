El PSG se enfrenta este martes al Bayern Munich en el Parque de los Príncipes por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Los parisinos no llegan en un buen momento, pues acumulan dos derrotas seguidas y una de ellas frente al Olympique de Marsella de Alexis Sánchez, que le significó la eliminación de la Copa de Francia.

Al finalizar aquel partido en el Orange Velodrome, al brasileño Neymar se le vio ofuscado y protagonizando una fuerte discusión con el director deportivo del PSG, Luis Campos.

En la previa del duelo de Champions, el ex Barcelona se refirió a esta situación: "Ha habido una pequeña discusión, no estábamos de acuerdo. Hemos discutido pero pasa siempre. También discuto con mi novia y seguimos juntos. El fútbol no es todo amor, a veces se discute para mejorar".

"Es verdad que no hemos estado bien y el PSG no está acostumbrado a perder. Las discusiones son parte del fútbol, y nos ha ayudado para saber lo que pensamos cada uno. Es mi sexto año aquí y siempre hay rumores, a veces mal intencionados. No sé qué decir, no soy el responsable de eso", añadió.

Luego, afirmó: "Soy un atleta y estas cosas pueden afectar pero no podemos tratar todo lo que sale. Es un poco triste porque debe quedar entre nosotros, no debería salir, porque es el día a día y tenemos que ir juntos. Cuando sale esto nos molestas pero es complicado saber cómo sale. Algunas veces son verdad y otras no".

Sobre su próximo rival, comentó: "Es cierto que jugué bien ante el Bayern con el PSG, me gusta jugar ante los grandes equipos y es en estos partidos donde los grandes jugadores tienen que aparecer. El Bayern es un excelente club con grandes jugadores".

Finalmente, acerca de los fracasos del PSG en las últimas Champions League, indicó: "Cada partido tiene una historia. Está claro que es nuestro gran objetivo. Es verdad que nos ha faltado algún detalle pero es parte del fútbol. La Champions es como la Copa del Mundo, la gana el que menos fallos tiene. Nos estamos preparando para evitar eso, no estamos aquí para pasearnos. Nos hemos quedado fuera de la Copa y estamos tristes. Hay que analizar los errores y mejorar. Sabemos lo que tenemos que hacer".