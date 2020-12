Neymar se recupera milagrosamente y puede sumar minutos el domingo ante Lille: "No es imposible que juegue"

Neymar se salvó por poco de sufrir una grave lesión, luego que en el cruce ante Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon recibiera una fuerte entrada que le obligó a dejar la cancha en camilla y entre sollozos de dolor.

Pero afortunadamente y tras las pruebas médicas realizadas en el Neuilly-sur-Seine -clínica estadounidense donde el club acostumbra a realizar sus exámenes- este lunes se dio a conocer un diagnóstico más tranquilizador, descartando de lleno una fractura del crack brasileño.

Y pese a que aún restan exámenes para saber si Neymar tiene daño en sus ligamentos, el entrenador Thomas Tuchel entregó alentadoras declaraciones esta jornada, dando a entender que el jugador habría superado su dolencia.

"Solo puedo decir que no es imposible que juegue. Intentaremos que sea ante el Lille. No puedo decir sí o no pero tenemos que esperar al examen de este miércoles. Entonces podremos dar más detalles ".