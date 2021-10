Newcastle vs Chelsea | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la Premier League

El líder contra el penúltimo. Así podría resumirse lo que será el enfrentamiento donde el Chelsea visitará al Newcastle. Este duelo será válido por la fecha 10° de la Premier League, que tiene a ambos equipos con la obligación de sumar.

Por un lado está el líder. Los Blues han tenido una exitosa temporada tanto a nivel nacional como fuera de sus fronteras. Recientes campeones de la Champions League, ahora también mandan en el plano local

Amparados en el poder goleador del artillero belga Romelu Lukaku, el elenco azul es el puntero de la Premier League, con 22 puntos, uno más que el Liverpool y dos más que Manchester City, sus escoltas.

Pese a eso, el goleador ex Inter de Milán no ha logrado recuperarse de una lesión y junto al alemán Timo Werner no estarían aptos para el encuentro, por lo que Thomas Tuchel deberá buscar variantes en ofensiva.

Por su parte, los locales han tenido un magro comienzo de temporada y en nueve encuentros solo poseen cuatro unidades, ubicándose penúltimos en la tabla y a tres puntos de la salvación. Por eso mismo, la consigna en la Urracas es ganar y dar la sorpresa en Inglaterra ante el puntero del torneo.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Newcastle vs Chelsea?



Newcastle vs Chelsea juegan este sábado 30 de octubre a las 11:00 hrs de Chile.



Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING al Newcastle vs Chelsea?



El partido no será transmitido por TV en territorio nacional (sujeto a confirmación). Pese a eso, si deseas ver el encuentro online lo podrás hacer en Star +.