Napoli vs Fiorentina | Horario, quién transmite y dónde ver en vivo a Erick Pulgar en la Copa Italia

Erick Pulgar busca su oportunidad de regresar a la cancha y en el encuentro entre Napoli y Fiorentina por los octavos de final de la Copa Italia, tendrá una nueva.

La Fiore ha tenido una positiva campaña de la mano de Vincenzo Italiano como técnico. El cuadro del chileno marcha en el 7° lugar de la Serie A con 32 puntos, con posibilidades de ir a copas internacionales, aunque suma tres partidos sin ganar, siendo goleado por 4-0 ante el Torino en la última jornada.

Erick Pulgar no ha podido gozar de una temporada por los problemas en el tobillo que ha arrastrado y que incluso no lo han dejado participar con Chile en las Eliminatorias. Si bien el antofagastino ya está recuperado y ha estado en la banca en los últimos encuentros, aún no podido hacer su reestreno, por lo que ante los napolitanos en Copa Italia aparece como una buena opción para que vuelva a pisar el terreno de juego.

Napoli se encuentra peleando por el título de la Serie A. Si bien en las últimas semanas se han alejado de la cima, se mantienen en el 3° lugar con 43 puntos, además de venir de ganar a Sampdoria por 1-0. La noticia eso sí que no gustó mucho en los fanáticos, es la partida de Lorenzo Insigne a final de temporada hacia el Toronto de la MLS, convirtiéndose en el jugador mejor pagado de la historia de esa liga.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Napoli vs Fiorentina?

Napoli vs Fiorentina juegan este jueves 13 de enero a las 14:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Napoli vs Fiorentina?

El partido será transmitido por ESPN 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al Napoli vs Fiorentina?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.