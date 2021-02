Napoli vs Atalanta | Ver EN VIVO a napolitanos y los de Bérgamo por la semifinal de vuelta de la Copa Italia

Tras un empate sin goles en el partido de ida en el Estadio Diego Maradona, ambos equipos deben salir con todo a buscar ese puesto en la final de la Copa Italia. De lograr el título, pueden salvar temporadas que han dejado que desear.

Los napolitanos comenzaron la campaña de Serie A con la misión de siempre, ir por el scudetto. Los dirigidos por Genaro Gattuso tuvieron un prometedor inicio de temporada, pero ahora están luchando por puestos de Europa League, a doce unidades del AC Milan, puntero del fútbol italiano.

Situación similar es la del Atalanta. Aunque han logrado triunfos importantes, los de Bérgamo no se logran consolidar en la parte alta de la tabla. De hecho, en este momento se están quedando fuera de la Champions League, competencia a la que han clasificado dos temporadas consecutivas.

En el sexto y en el séptimo lugar de la tabla, ambos podrían salvar la temporada con un triunfo en la copa. El Napoli es el actual monarca, por lo que tiene presión por defender su título. El Atalanta en cambio, sigue con la espina clavada de la final perdida frente a la Lazio en el 2019, esta es una nueva oportunidad para redimirse de esa derrota.



Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Napoli vs Atalanta por la Copa Italia?

Napoli vs Atalanta jugarán este miércoles 10 de febrero a las 16:45 horas.

La última vez que se enfrentaron por Serie A, el Napoli goleó por 4-1 a los de Bérgamo. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver el encuentro entre Napoles y Atalanta?

El partido será transmitido a través de DirecTV y Rai Italia. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:



DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Se puede ver el partido vía streaming?

Si quieres ver el encuentro a través de tus plataformas digitales, puedes hacerlo a través de DirecTV GO. Además, podrás verlo en Fanatiz.