Lo más importante es acostarte temprano: revelan los secretos del adorable N'Golo Kanté para rendir en la cancha

Pocos jugadores más adorables que N'Golo Kanté existen hoy en el fútbol internacional. A pesar de haber ganado el Mundial y la Champions League en los últimos años, el volante francés del Chelsea siempre demuestra una gran humildad que es aplaudida por los hinchas y compañeros de equipo.

Claro que para rendir tanto en la cancha tiene que ser muy disciplinado. Por lo mismo, Grégory Dupont, jefe de la preparación física del Real Madrid cuando estaba Zinedine Zidane en la banca, comentó el secreto del mediocampista galo.

“No he visto en toda mi carrera un jugador que se le parezca. En Champions, cuando jugamos contra el Chelsea, me sorprendió. Sabía que era muy bueno en la recuperación, pero me ha sorprendido porque ha dado un salto. Nos ha hecho mucho daño en los cambios de ritmo”, señaló Dupont en diálogo a RMC Sports.

El preparador físico luego añadió que "en las carreras de alta intensidad, es el que más rinde. Es capaz de repetir los esfuerzos y recupera como nadie, bien en el transcurso de un mismo partido o entre dos. Tiene unas condiciones innatas, pero también cuenta su modo de vida".

Kanté obtuvo la Champions League con el Chelsea hace menos de un mes. Foto: Getty.

Sobre esto último, aseguró que "cuida mucho la alimentación y la hidratación y, además, duerme mucho", asegurando que jamás se queda dormido después de las 23.30 horas, para tener el descanso adecuado.

A Kanté lo han postulado para ganar el Balón de Oro a fin de año, algo que se lo toma con mesura, como es su característica. "Estamos a mitad de año. Quedan seis meses, muchas competiciones por delante y no sirve de nada decir que me lo merezco. Hace unos años estuve entre los diez primeros y fue bonito. Ganarlo es otra historia. Es una recompensa individual pero no es un objetivo en el que esté pensando. Los que lo han ganado son jugadores que han logrado grandes cosas a lo largo de su carrera", indicó.