Argentina amaneció con un pésima noticia. En su debut en Qatar 2022, la Albiceleste fue protagonista de una fea y sorpresiva derrota ante Arabia Saudita: con la pesada mochila de favorito en la espalda, el cuadro comandado por Lionel Scaloni se puso en ventaja gracias a Lionel Messi, pero vio cómo el cuadro saudita dio vuelta el cotejo en cinco minutos y se llevó los primeros tres puntos del Grupo C.

Ahora, la Albiceleste apunta a quedarse con triunfos ante México y Polonia para poder seguir avanzando y meterse en octavos de final. Y pese a que la prensa argentina lamenta la caída como que "Argentina perdió mucho más que un partido contra Arabia Saudita", varios mantienen la fe por la Scaloneta de cara al resto de la fase grupal.

Uno de ellos es Sergio Vázquez. El exseleccionado argentino, y quien fue parte de aquel grupo que llegó a octavos de final en el Mundial 1994, conversó con RedGol y desdramatizó el traspie argentino en el Estadio Lusail, asegurando que solo "perdió un partido" y que la fe sigue intacta respecto a lo que queda de camino en Qatar.

"Sorprende mucho porque estábamos acostumbrados a ver un equipo sólido y jugando de una manera, pero también sabíamos que era el primer partido de Argentina y que habían jugadores que debutaban. Se perdió un partido, nada más que eso. Por ahí no se jugó tan bien como se venía jugando, pero esto es fútbol y a veces en que uno está bien y otras en que las cosas no salen como uno pretende", comentó.

"Parece ser que Messi sigue tocado del tobillo. Pero estos jugadores no se pueden quedar fuera por más que tengan una lesión, hay que tratar de recuperarlo lo más rápido posible para que el próximo partido esté mejor. Ya se sacaron el primer partido y a esperar a que se mejore en los dos que viene. No sé si lo va a dar vuelta o no, pero lo van a tratar y lo tengo más que claro", continuó.

Sobre la presión del cuadro trasandino, Charly aseguró que "el plantel no se da como favorito, la gente sí, porque al ver que llegas con 26 partidos invictos sí o sí te ponen ese cartel. Siempre será difícil un partido cuando vistes la camiseta de tu selección, pero la fe está intacta, eso no decae nunca".