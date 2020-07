Sergio Fabián Vásquez: "Es simple, el equipo más grande de Chile es Universidad Católica"

Universidad Católica hizo noticia el fin de semana por la polémica que envuelve a su capitán, José Pedro Fuenzalida, con el ex delantero Nicolás Castillo. El Chapa declaró algo que no fue del gusto del Nico y el ataque terminó con hinchas pidiéndole la jineta al mundialista.

Ante tanta faramalla, Sergio Fabián Vásquez pide poner la pelota contra el piso. En conversación con Después Te Explico de RedGol, el ex defensor de Universidad Católica camino a la final de la Copa Libertadores en 1993 expresó su posición.

"Eso tiene que ver más que nada con lo pasional de cada uno. Nico es un pibe por lo que veo muy pasional y al que por ningún punto de vista le gustaría decir lo que dijo el Chapa. Pero el Chapa es un tipo muy pensante y hay que respetar lo que él piensa también", subrayó.

José Pedro Fuenzalida destacó la fidelidad de la hinchada de Universidad de Chile y los títulos alcanzados por Colo Colo (Agencia Uno)

Según el popular Charly, "cuando todo pasa por lo que uno dice, y la gente lo entiende y los mismos ex compañeros lo entienden de esa forma, no puedes hacer nada. Lo que hay que entender es que uno las cosas las dice porque cree que son así. Y no porque juegue o sea capitán de un equipo todo tiene que ser color de rozas".

Por lo mismo, Vásquez cree que "si Fuenzalida piensa que la hinchada de Universidad de Chile es buena y que Colo Colo es el equipo más ganador, tiene todo el derecho del mundo a pensarlo y decirlo".

Nicolás Castillo arremetió contra los dichos de Fuenzalida y los hinchas pidieron que entregara la jineta (Agencia Uno)

Pero el defensor argentino no está de acuerdo. "Es simple. el equipo más grande de Chile es la Católica, eso está claro, pero no quiere decir que sea el más ganador, porque Colo Colo tiene una Copa Libertadores y hoy en día se mide todo por títulos a nivel nacional e internacional".

"Y la Universidad de Chile como dijo el Chapa en cantidad de hinchas por ahí es más grande. Pero el club más grande en general a nivel institucional, de los últimos 20 años, es Universidad Católica y de eso no hay ninguna duda", zanjó el argentino.

Y también tuvo palabras para los hinchas cruzados. "Uno ve que siguen y siguen. Y mira que a la Católica la han tildado de segundones y de todo tipo de artilugios, y la gente sigue acompañando a la cancha. La Católica tiene una hinchada espectacular por el apoyo que le da la gente a los pibes, es increíble", reflexiona.

"Por ahí lo que quiso decir el Chapa es otra cosa, en otro contexto y no lo dijo para herir a la gente. Lo dijo como lo que pensaba y hay que respetar. Lo que no me gusta es el ninguneo, pero sí respeto las decisiones de cada uno. Uno no tiene por qué decir lo que la gente quiere escuchar. Lo que me llevo de bueno de sus declaraciones es que es un tipo que tiene las convicciones claras y dice lo que piensa, no lo que le vaya a caer bien a la gente", completó.