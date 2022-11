El entrenador de la Roma, José Mourinho, comentó el triunfo de Japón sobre Alemania en el Mundial de Qatar 2022. Dice que para él no es una sorpresa.

Mourinho explica por qué Japón le ganó a Alemania en Qatar: "No es una sorpresa"

Este miércoles la selección japonesa dio uno de los grandes batacazos de la Copa del Mundo de Qatar al derrotar por 2-1 a Alemania en el inicio del Grupo E.

Pero para el entrenador de la Roma, José Mourinho, no fue una sorpresa que los nipones se impusieran, de hecho, dice que era esperado y explica por qué el fútbol asiático es distinto.

“No vi el partido, estaba en la cama, la televisión estaba encendida pero me quedé dormido, estaba destrozado. Felicitaciones a Japón, pero no es una gran sorpresa, son un buen equipo que está creciendo", dijo el DT portugués.

Luego, explicó: “En Europa nos centramos en la individualidad. He entrenado a jugadores asiáticos y tengo suerte porque he entrenado a los mejores, tienen la mentalidad adecuada, por eso creo que ayer no fue una sorpresa tan grande”.

Mou también tuvo tiempo para hablar sobre la actualidad de su equipo y respecto de los posibles fichajes en el mercado de invierno europeo.

“No tenemos la fuerza para ir a buscar jugadores de la Premier League, pero Abraham era un jugador que quería demostrar su valía", dijo sobre su delantero, que llegó desde Chelsea.

“Matic tiene 34 años y ha jugado en los mejores clubes, volvió a jugar conmigo para traer experiencia”, añadió sobre su volante central.

En cuanto al futuro de la Roma, sostuvo: “Hay que tener suerte, tener jugadores con la motivación y la calidad adecuadas. Los entrenadores podemos implementar cosas pero no hacemos milagros. Todos tienen todo en sus propias manos”.