En Real Madrid aún no resuleven el fichaje de Kylian Mbappé y están nerviosos. El traspaso viene siendo anunciado hace meses, pero al parecer nuevamente se entorpeció.

Recientemente, en la ceremonia de premiación de la UNFP en Francia, el campeón del mundo señaló que su decisión estaba tomada, pero que aún no la haría pública.

“No puedo decir nada sobre mi futuro pero lo sabrán muy pronto, está prácticamente decidido. No es este el mejor momento para contarlo esta noche. Lo sabremos muy pronto, ya casi ha terminado. Mi elección está hecha, sí, casi”, señaló.

Nadie sabe lo que hará Mbappé, aunque se presumía que las negociaciones iban bien encaminadas con el equipo merengue. Sin embargo, aparentemente el PSG se jugó su última carta para retener a su gran estrella.

En el programa El Chiringuito de la televisión española, el comentarista Edu Aguirre aseguró que los parisinos le ofrecieron poder de decisión sobre los entrenadores y jugadores del equipo en los próximos años.

"El Paris Saint Germain le ha ofrecido a Kylian Mbappé ser el dueño del proyecto del PSG en los próximos años. El proyecto es Kylian Mbappé. Le han ofrecido cambiar de entrendor si quiere, quitar a quien quiera, quitar los jugadores que no sean competitivos...", señaló el reportero.

"El PSG prácticamente le ha entregado las llaves del club a Mbappé para que renueve. Eso es lo que ha ocurrido en el último mes", aseguró.

Luego, afirmó: "Mbappé está sopesando esa información, pero toda esa presión a esta hora de la noche, no creo que no haya hecho efecto en el jugador. Yo no estoy para nada tranquilo con que Mbappé pueda llegar a Real Madrid".

"La decisión la sabe sólo Mbappé y lo dirá en los próximos días. No lo sabe ni PSG, ni Real Madrid", finalizó.