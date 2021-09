Saúl Ñíguez se confiesa con Ibai: "Me veía estancado en una posición que no era la mía"

Este martes el volante español Saúl Ñíguez dejó el Atlético de Madrid y pasó en calidad de préstamo al Chelsea de la Premier League.

El mediocampista fue parte de un movimiento de último minuto en el que el club colchonero también consiguió el fichaje de Antoine Griezmann desde el Barcelona.

En entrevista con el famoso gamer Ibai Llanos, Saúl reconoció que no estaba contento en el Atlético, sobre todo por la posición en la que estaba jugando.

"Hablé con Simeone. Llevo tres temporadas jugando en posiciones diferentes. Yo le debo todo a Diego y él debe ser egoísta y pensar en el grupo. Creo que todos salimos ganando. Llega Antoine y yo salgo a un club enorme como el Chelsea", señaló.

Luego, afirmó: "Me veía estancado en una posición que no era la mía. Tenía un bloqueo que no me permitía jugar a mi mejor nivel. Lo he pasado mal. Siempre quise hacer historia en el Atlético de Madrid".

"Irme del Atlético ha sido la decisión más dura de mi vida. Sin duda. Tengo aquí a mi familia, a mis amigos. Esta es mi casa. Es una pena no poder despedirme de la afición porque no sabía que me iba a marchar del club. Ese día, en teoría, me quedaba. Y ayer también", finalizó.