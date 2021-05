Cambios profundos en Barcelona: cuatro “pesos pesados” ya no son intocables y están en la lista de transferibles

La temporada 2020-21 para FC Barcelona está terminando sin alcanzar los objetivos esperados: eliminados tempranamente de la UEFA Champions League, dejando escapar el título de la liga española y teniéndose que conformar con el premio de consuelo de la Copa del Rey.

Por lo mismo, la dirigencia presidida por Joan Laporta ya trabaja en la reestructuración del plantel para la próxima campaña, a pesar de que aún no se define si continuará Ronald Koeman el mando del equipo o saldrán a buscar un nuevo entrenador.

Según informa Mundo Deportivo, la primera decisión es firmar la continuidad de Lionel Messi, no solo por su gran historia en el club, sino por todo lo que genera en el plano deportivo, a nivel de marketing y de negocio. “Se le considera imprescindible”, afirman.

Esta suerte no corre para otros tres históricos del club, porque Gerard Piqué, Sergio Busquets y Sergi Roberto están siendo apuntados nuevamente por el fracaso deportivo culé. Y, por lo mismo, la dirigencia tiene clara la postura: “se les pedirá rebajar su sueldo dado que su rol ya no será de intocable o se le buscará una salida pactada y honorable, acorde con su hoja de servicios”, menciona el citado medio.

Se suma el francés Antoine Griezmann, quien llegó el 2019 como una superestrella y tiene contrato vigente hasta 2024. Sin embargo, su rendimiento no se condice por su estatus y ya no es intocable ni imprescindible. “El rendimiento no ha sido acorde a su ficha y a lo que exige jugar en el Barça, sin olvidar que toca rebajar masa salarial”, exponen.

Pero eso no sería todo, porque Laporte también se sentará a conversar con: Neto, Umtiti, Junior, Pjanic, Coutinho, Braithwaite y Matheus, quienes no han podido cumplir con las expectativas y deberán rebajar sus salarias si quieren seguir en Barcelona o salir a buscar una nueva casa deportiva.

Cabe recordar que el actual presidente de Barcelona, en su primer mandato, en los primeros dos años dio de baja a 30 futbolistas. Por lo mismo, no es descabellado pensar que en las próximas semanas se venga un poda importante en la plantilla con el objetivo de pelear en todos los frentes la próxima temporada.