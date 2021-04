Pablo Galdames suena en Europa y su papá saca pecho: "Tiene opciones en Grecia e Italia"

Uno de los jugadores chilenos con mejor presente en el extranjero es Pablo Galdames, titular indiscutido en Vélez Sarsfield, quien ya despierta el interés varios equipos europeos.

El padre del volante de contención, de mismo nombre Pablo Galdames, conversó con RedGol y reconoció que desde el PAOK de Grecia siguen a su hijo, pero que no es la única chance que tiene para partir.

"Yo creo que él se está abriendo al mercado paulatinamente, y en la medida que vaya finalizando este semestre se van a ir abriendo más posibilidades, teniendo en cuenta el nivel de Pablo, que ha jugado todos los partidos en la era Pellegrino, y jugó el último partido de la selección ante Bolivia", comentó.

"Se está hablando de esa posibilidad en Grecia, y también hay otras también en Italia, las cuales la está viendo y manejando Leo Rodríguez (su representante), así que lo que llegue seguramente será positivo", agregó.

Galdames jugando por la Roja ante Bolivia - Getty

El ex volante de la Roja y Universidad de Chile reconoció que uno de los temas pendientes en su carrera fue jugar en el Viejo Continente, situación que la puede cumplir pronto el mayor de sus hijos futbolista (además Thomas Galdames y Benjamín Galdames juegan en Unión Española).

"Jugar en Europa es lo que me faltó a mí, y lo va a lograr mi hijo, yo siempre lo he dicho, uno de mis sueños no cumplidos fue jugar en Europa, pero yo siempre pensé que uno de mis hijos lo iba a lograr", cerró.