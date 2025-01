Colo Colo comenzó este 2 de enero la pretemporada de cara a un año marcado por el centenario y la Copa Libertadores 2025. El Cacique ya comienza sus primeros trabajos en La Serena y Jorge Almirón tiene a su primer gran refuerzo.

Es que el DT trasandino pidió expresamente a Claudio Aquino y gracias a la gestión de ByN, liderada por Aníbal Mosa, permitió que la figura de Vélez sea el primer fichaje albo en 2025. El volante creativo de 33 años viene de ser el mejor futbolista de la liga transandina en 2024 y ahora mostrará su magia en el fútbol chileno.

ver también Polémico periodista advierte a Colo Colo por fichaje de Claudio Aquino: “La relación no daba para más”

Tarea no menor ya que tendrá que suplir la ausencia de Carlos Palacios. Incluso ya fue criticado en Argentina por su carácter de conflictivo y de romper camarines. Sin embargo, Arturo Vidal sacó a relucir la jineta de capitán y salió en su defensa de inmediato.

“Su llegada espectacular, eso me encantó, me pone muy contento. Algunos periodistas deben ayudar más, cuidar al fútbol chileno, que es bueno, lo he dicho. Y con estos jugadores va a crecer la liga chileno, por algo en Argentina vienen a buscar jugadores acá”, lanzó el King.

ver también Jorge Almirón reveló cómo Aníbal Mosa convenció a Claudio Aquino de llegar a Colo Colo

Incluso Vidal aplaudió la gestión de Aníbal Mosa en esta época de fichajes y que todavía sigue activa. “Hay que querer la liga y que Aníbal siga trayendo los jugadores que pidió el profe (…) Aníbal se la está jugando, no es fácil traer al mejor jugador de Argentina. Ahora nuestra meta es pasar los cuartos, ojalá ganar la segunda, así tiene que ser todos los años. Hay que pensar en grande”, sentenció Vidal.

¿Cuándo llega Claudio Aquino?

El primer refuerzo de Colo Colo, Claudio Aquino, aún no se suma a la pretemporada ya que la temporada en Argentina terminó mucho después que en Chile. Su último partido fue el sábado 21 de diciembre, por lo que se le dieron más días de descanso.

Publicidad

Publicidad

Ahora se espera que el próximo lunes 6 de enero ya esté en Chile y se sume a la pretemporada bajo el mando de Jorge Almirón.