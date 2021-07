Sergio Ramos mira feo la ida de Kylian Mbappé al Real Madrid: "Lo quiero en mi equipo"

Ver a Sergio Ramos con la camiseta del PSG tras su salida del Real Madrid ya se va haciendo costumbre a pesar de lo difícil que era tan solo imaginarlo sin los colores del equipo merengue pero ahora el futbolista se centra en su nuevo reto y así lo hizo saber en conferencia de prensa con medios españoles.

Si bien no esconde su amor por el equipo blanco, va pasando la página. "Es triste abandonar una casa que te ha dado tanto. Pero vengo a una casa magnífica, estoy muy feliz, me estoy integrando y soy valiente. Me gustan los retos y quiero seguir ganado aquí. Tengo mucha ilusión de hacer historia y vengo al equipo idóneo", manifestó.

Su llegada al Parque de Los Príncipes no es el único sonado movimiento entre PSG y Real Madrid pues mucho se ha hablado del interés de los españoles por Kylian Mbappé, algo que el zaguero central espera que no se concrete, al menos para el futuro inmediato.

"Los jugadores en alguna etapa de su vida tienen que pasar por aquí, pero a día de hoy le quiero en mi equipo y a todos nos gustaría que se quedara aquí. Me gustaría que siguiera en el PSG porque me gusta jugar con los mejores. Cuando uno toma la decisión de quedarse o irse, es muy personal. No sé lo que tiene en mente Kylian pero marca la diferencia, es muy joven, aquí hay un equipo muy bueno y necesita de los grandes jugadores", puntualizó.

Ramos viene de una temporada complicada y espera dejar todo eso atrás en su primera con PSG. "Me quedo con todo, sé en lo que puedo mejorar, quién está en las buenas y las malas. Dentro de lo negativo, todo pasa y todo llega. Estoy orgulloso de la decisión que he tomado", indicó.