Se complica el fichaje de Nicolás Castillo en Necaxa, ya que el club mexicano no ve con buenos ojos el estado físico y la salud del futbolista chileno.

Nicolás Castillo continúa con su calvario en México, luego que Club América decidiera rescindir su contrato. Por lo que, el chileno se encuentra "a prueba" en Necaxa y con opciones de continuar, pero ahora parece que su futuro en Aguascalientes pende de un hilo.

De acuerdo a la prensa mexicana, pese a que el delantero chileno de 28 años llegó a los Rayos hace algunas semanas para prepararse y poder concretar su fichaje en el conjunto dirigido por Pablo Guede, la dirigencia parece haber cambiado de opinión.

"La directiva rojiblanca ha mostrado preocupación e incertidumbre por el estado físico del futbolista chileno, quien ha tenido muy poca actividad en las canchas y no se le nota completamente sano", aseguró el periodista Juan Carlos Zamora a TUDN.

Si bien Nico Castillo se encuentra entrenando con la Sub 20 de Necaxa, fue considerado para el partido amistoso ante Atlético San Luis esta semana, pero trabaja separado del primer equipo. Aún así afirman en el medio que la dirigencia no ve con buenos ojos al formado en Universidad Católica, no solo por lo físico, sino que también por su estado de salud y renunciarían a su fichaje.

Cabe destacar que Nico Castillo sufrió una trombosis en su pierna derecha que lo dejó casi un año y medio fuera de las canchas y tras su regreso al terreno de juego en julio del 2021 no ha tenido mucho rodaje dentro de una cancha.

Incluso la pasada campaña se fue a préstamo desde las Águilas de América hacía Juventude de Brasil, donde solamente disputó 29 minutos en dos partidos por el Brasileirao e incluso en casi todos los compromisos no estuvo convocado. Ahora su futuro se torna mucho más incierto y continúa su mala racha.