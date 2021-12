El técnico alemán aseguró que si el atacante colombiano no se vacunoa difícilmente será nuevo refuerzo del conjunto de Andfield para la segunda mitad de la temporada 2022.

A pocas semanas para que se abra el mercado de pases en el fútbol europeo, muchos clubes ya trabajan en sus plantillas de cara a la segunda mitad de la temporada 2022. Uno de ellos es el Liverpool, quien busca reforzar su ofensiva y tiene serias intenciones en quedarse con Luis Díaz, figura de Colombia.

"El Liverpool ha mostrado más ganas de fichar al extremo del club portugués, que ha impresionado a los gigantes de la liga local y vinculado con equipos de toda Europa, incluidos los rivales de la Premier League, Manchester United y Chelsea", aseguró en los últimos días el diario Dailystar.

El elenco dirigido por Jurgen Klopp, lo sigue con atención, gracias a los golazos que ha marcado con los Dragones Azules. Además de las brillantes participaciones que lleva con la selección colombiana en la Copa América de Brasil y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, el estratega alemán fue categórico en lo que debe cumplir Díaz para llegar a Inglaterra.

La vacuna contra el Covid-19.

Estar inoculado contra el coronavirus cada vez es un requisito específico para los clubes de la Premier League, que incluso se han manifestado públicamente sobre las dificultades en contratar jugadores que no cumplan ese requisito, sin importar sus excusas.

"Si un jugador no está vacunado por completo es una amenaza constante para todos nosotros. Asumo que él no quiere ser una amenaza, por supuesto, no es que lo piense. Pero debe saber que tendrá que cambiarse en un vestuario diferente, lo mismo para comer, viajar en autobús y conducir en un coche", aseguró Klopp.

Pero, esto no es simplemente por un capricho del ex entrenador del Borussia Dortmund, sino que vela por el bienestar del jugador y el equipo. "La organización se vuelve complicada, por lo que si uno se contagia, estará aislado. Si tenemos que viajar a un país para jugar y volvemos, tiene que autoaislarse; todo este tipo de cosas por supuesto que serán influyentes", sentenció.