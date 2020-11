¡Locura! Pochettino compara a Dele Alli con Ronaldinho y Maradona

Mauricio Pochettino realizó un sorprendente y curiosa comparación, al asegurar que las características de Bamidele Jermaine Alli, más conocido como Dele Alli, se asemejan a las de ídolos mundiales como Diego Maradona o Ronaldinho Gaúcho.

El exfutbolista y entrenador argentino nacionalizado español está actualmente sin club, luego de haber sido despedido del Tottenham a finales de 2019 para ser reemplazado con José Mourinho.

En su etapa en los Spurs, Pochettino fichó a Dele Alli, llevándolo a estar en su mejor forma y momento, convirtiéndose en un jugador codiciado por los clubes más grandes del mundo, por lo que en diálogo con Sky Sports el estratega destacó las grandes cualidades del ingles, comparándolo con dos astros del fútbol mundial:

"El carisma y la energía de Maradona lo hicieron tan especial... Cuando llegaba a la habitación todos querían tocarlo, hablar de él, irle a pedir una foto. Su energía y carisma eran asombrosos. Otro jugador con carisma fue Ronaldinho, cuando jugaba en el PSG. Dele (Alli) también tiene ese tipo de carisma", comentó el DT.

Actualmente Dele Alli no la pasa bien junto a los Spurs, donde a veces José Mourinho no lo considera ni siquera para la banca, dejándolo fuera de las nóminas de partidos importantes y excluyéndolo de la pelea por una eventual titularidad, algo con lo que Pochettino no concuerda

Mourinho tiene a Dele Alli completamente "cortado" en los Spurs.

"Soy respetuoso con el entrenador actual, (José) Mourinho. Lo que puedo decir sobre Dele (Alli) es que fue un jugador increíble para nosotros. Por supuesto que todavía es joven, pero disfrutamos mucho juntos. Tiene ese carisma que los niños adoran y siguen. Diferentes talentos y características a los de Ronaldinho y Maradona, pero tienen en común esa energía especial", comentó el otrora entrenador del Tottenham.

Por el momento, y debido a que sus opciones de jugar en los Spurs se ven nulas, Dele Alli estaría considerando emigrar al PSG, club que ya lo quiso con anterioridad y que en enero planea volver a la carga por su fichaje en el marco del mercado de invierno.