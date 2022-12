La selección de Argentina derrotó a Australia (2-1) y Brasil hizo lo propio contra Corea del Sur (4-1) por los octavos de final de Qatar 2022 y esperan los cuartos de final de la Copa del Mundo. Ahora la Albiceleste debe medirse ante Países Bajos y la Verdeamarela frente a Croacia, pero al otro lado de la cordillera ya anticipan el posible clásico sudamericano en semifinales.

“En Brasil no veo compromiso por el juego con el equipo. Son de bailarte, de tirar un caño, de hace cosas que la jugada no pide, de excesos de cualidades o calidades que a mí no me gustan. ¿Cómo objetar un equipo que hace cuatro goles? Yo sólo digo que me parece un rival ganable. Cuando atacan te matan, pero cuando atacas los puedes matar. Brasil vino a ser campeón del mundo, si no sería un fracaso como para Argentina, Inglaterra o Francia”, dijo Martín Liberman en su canal de YouTube.

El ex rostro de Fox Sports agregó que “fue un paseo sufrido de Brasil. Me dirán: Martín, qué estás diciendo… Si vieron el partido, habrán visto lo mal que marca Brasil, lo mal que marca en defensa y cuántas veces le llegó Corea, por minutos es un equipo regular para abajo y Corea le hizo daño”.

“Veo un equipo absolutamente anárquico, te ataca con 4 ó 5 y de ahí veo cómo defiendo. A Casemiro lo tiene como termómetro, pero solo no puede. Generalmente no perdía y le ganaban la espalda. Había 30-40 metros entre Casemiro y los cuatro los vagos de arriba”, complementó.

Martín Liberman sentencia que “entre Brasil e Inglaterra, me gusta más Inglaterra. Entre Brasil y Francia, veo mucho más compromiso de Griezmann, Dembélé o Giroud que de Brasil”.

De superar la Albiceleste a Países Bajos y la Verdeamarela a Croacia este viernes 9 de diciembre, Argentina y Brasil jugarán el clásico sudamericano por las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2022 el próximo martes 13 en Lusail.

Este martes se define a los últimos cuartofinalistas del Mundial de Qatar 2022 con las llaves entre Marruecos-España y Portugal-Suiza, por el cuadro del cuadro donde ya espera el emparejamiento entre Inglaterra y Francia.

