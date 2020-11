Liberman estalla en llanto por la muerte del Diego: "Maradona es el tipo que más feliz me hizo en la vida"

Diego Maradona dejó de existir a los 60 años, pasado el mediodía del miércoles, dejando al mundo en total conmoción por su partida y mostrándole señales de aprecio hasta en los lugares más recónditos del globo.

Aunque los reportes preliminares hablaban de un paro cardiorrespiratorio, la autopsia preliminar reveló esta mañana que el Diego habría fallecido debido a un edema pulmonar agudo que fue provocado por una insuficiencia cardíaca.

Martín Liberman, reconocido periodista trasandino, realizó una conmovedora editorial para recordar a Maradona, instancia en que rompió en llanto al hablar de lo que el fallecido astro significó en su vida:

"No hay manera en que yo no recuerde el gol de Maradona contra los ingleses y yo abrazándome con mi padre en la cocina de mi casa. Para mí Maradona es eso... yo me acuerdo de Diego y me acuerdo del abrazo con mi papá... para mí Maradona es el tipo que más feliz me hizo en la vida", comentó entre sollozos el Colorado.

Liberman detalló que el día de la tragedia él había salido a correr por el parque, sin celular para poder conectarse consigo mismo. La sorpresa sería mayúscula cuando al volver a casa el conserje de su edificio le suelta la bomba: "¿te enteraste de lo de Diego?".

Liberman se enteró por televisión de la muerte de Maradona.

El comunicador corrió al gimnasio de su condominio para ver la televisión y comprobar que todos los titulares y noticieros ya daban por confirmada la muerte de Diego Maradona a los 60 años.

"Nunca he entendido a esa gente que cree que cuando uno habla bien de Maradona habla mal de otro. Cuando uno habla bien de Maradona, habla bien de Maradona, no habla mal de otro. Para mí él me hizo muy feliz... me hizo amar esto que amo. Por Maradona amé el fútbol", comentó agregando: "por Maradona soy lo que soy".

Argentina declaró tres días de duelo nacional por el deceso de Diego Maradona, y luego del velatorio privado junto a su familia, el cuerpo del astro será trasladado a la Casa Rosada, donde todo el pueblo podrá darle el último adiós.