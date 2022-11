Argentina se estrenó en Qatar 2022 con una fea derrota ante Arabia Saudita. El cuadro comandado por Lionel Scaloni, que llegó a suelo mundalista con la pesada mochila de ser uno de los favoritos al título, pasó de ir ganando de la mano de Lionel Messi a caer por 1-2 ante el combinado asiático, el que terminó llevándose los primeros tres puntos del Grupo C.

El impacto fue considerable tanto en el plantel como el resto de Argentina. Y tras el partido, un histórico de la Albiceleste salió a comentar lo que fue el debut mundialista y dejar una dura crítica a los miembros de la Scaloneta, quienes aseguró fueron "muy cancheritos" en cierto momento: se trata de Mario Alberto Kempes.

"No supieron leer el partido, no supieron estar a la altura de las circunstancias. No aparecieron las grandes figuras de Argentina y eso hizo que se inclinara la balanza para el lado de Arabia Saudita. Creo que en la precipitación se desarmó la mitad de la cancha, sitio donde tienes mayor poder. Las imprecisiones y los dos goles que le hacen en menos de diez minutos aflojaron un poco los planes y la desesperación te puede hacer equivocar", comentó.

"Esto hay que tomarlo con mucha tranquilidad, aprender de los errores cometidos. Los partidos nunca se ganan antes de jugarlos. Yo creo que Argentina sobró un poquito al rival, muy cancheritos en algunos momentos, y lo pagó. Ahora hay que ponerse otra vez el mameluco de laburo, olvidarse de que son las figuras y los elegidos por todos como candidatos a ganar el campeonato del mundo, y empezar de cero", siguió.

"Acá se meten a todos en la misma bolsa. Acá no hay uno o el otro, yo creo que Argentina sobró al rival y parecía que era un partido un poco más fácil de lo que se vio. Ahí puede ser que haya estado la gran equivocación. Pero bueno, esto sigue y sirve para que Argentina vuelva a ser Argentina, con otro temperamento, con otra ambición y con más tranquilidad", continuó.

"En el primer tiempo, tampoco que jugó de maravillas. El largar la pelota un poquito más rápido y el delantero que corría más rápido que la pelota... cayó tres veces en fuera de juego y le anularon tres goles. La precipitación tampoco es buena. En el segundo tiempo, desde un comienzo se vio que Arabia Saudita iba a salir a matar o morir, deportivamente hablando, y lo consiguió", cerró.