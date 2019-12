Marcelo Díaz juega lesionado con Racing y es campeón: "Igual que en la final con Argentina"

Racing Club cerró la temporada con un título, el del Trofeo de Campeones en el que se impuso a Tigre por 2-0 para cerrar el año de la mejor manera. Y también Marcelo Díaz, quien no quiso perderse el último partido del año.

"Hay que estar. Las finales se tienen que jugar y se tienen que ganar. A pesar de estar desgarrado quise jugar igual. Entrené toda la semana a la par de mis compañeros. Y por suerte que resultó todo bien y nos pudimos llevar un triunfo que es más que merecido", sentenció.

Según Carepato, no es primera vez que se juega el físico para un partido de relevancia. "Así es, en alguna final contra Argentina también jugué desgarrado. Hay que estar y dejar la vida, por nosotros, por la familia, por la gente y hay que jugar, eso es todo", asume.

Al mediocampista chileno lo dejó impactado el compromiso de los hinchas. "En estas instancias no hay dolor, no hay desgarro, no hay nada. A uno le llega mucho que la gente duerma afuera del Cilindro buscando una entrada para venir hoy y cómo no nos vamos a aguantar un dolor nosotros. Hay que jugar", reflexionó.

Finalmente, abrió las puertas a la llegada de Sebastián Beccacece a la banca de Racing Club, como reemplazo de Eduardo Coudet, quien se marcha a Brasil. Becca lo dirigió en Universidad de Chile y la selección chilena.

"Tienen que confirmarlo y la verdad es que este club merece un técnico, merece seguir creciendo y por eso necesitamos a alguien que venga a sumar, que nos saque mucho más rendimiento del que nos sacó el Chacho, que ha sido magnífico", completó.