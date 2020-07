Marcelo Bielsa: “Sólo pensamos en el triunfo, no en lo que podrían generar los puntos que obtengamos”

El Leeds United recibe este jueves al Barnsley en uno de los partidos más importantes de su historia. El equipo de Marcelo Bielsa está a nada de conseguir el ascenso a la Premier League, por lo que un triunfo los dejaría a solo tres puntos de la gloria, con dos fechas por delante.

En la previa del encuentro, el ex DT de la Roja habló con los medios y analizó lo que será el encuentro. “Muchas veces los equipos no necesariamente eligen el protagonismo cuando están obligado a ganar porque también se puede buscar el triunfo tratando de provocar el error del oponente. En la última oportunidad que jugamos, ellos fueron muy claros ofensivamente. No me animo a pronosticar que puede suceder”.

Además, Bielsa filosofó sobre lo que significaría el triunfo en su lucha por ascender. “La sensación que tenemos es la misma que tuvimos durante toda la etapa que llevamos hasta hoy. Solo pensamos en la búsqueda del triunfo en cada partido, no en las consecuencias que podrían generar los puntos que obtengamos”.

En su último duelo, el Leeds United consiguió un agónico triunfo ante el Swansea, que los dejó como líderes exclusivos. Foto: Getty Images

Finalmente explicó su loca celebración tras el agónico triunfo ante el Swansea. “La euforia que rodea a un triunfo en el último minuto es indisimulable, pero no dura más que el post partido. Cuando pasan las horas ya todo vuelve a la normalidad. Trato de manejar equilibradamente las decisiones que me toca tomar. La mejor manera de hacerlo es actuando con tranquilidad y serenidad”.

Bielsa y el Leeds no podrán gritar campeón aún, pero de conseguir un triunfo este jueves, darán un paso importante en su carrera por el ascenso. Queda esperar lo que pasará a partir de las 12:00 horas.