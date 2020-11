No pudo: Mariano Closs rompe en llanto al ver una imagen de Diego Maradona con sus hijas Dalma y Gianinna

El mundo llora a Diego Maradona a ya casi dos días de su partida. Los programas deportivos de Argentina salían al aire casi al mismo tiempo que la noticia y, con ello, se dieron muchas reacciones tan espontáneas como conmovedoras de distintas personalidades que casi siempre guardan la compostura y no pudieron aguantar las lágrimas.

Y ahora fue el turno de Mariano Closs. El periodista y relator, siempre muy compuesto, no soportó el ver una imagen de archivo de Maradona con Dalma y Gianinna, dos de sus hijas que le dieron muchísimo sentido y fuerza a su vida. Y si bien estaban alejados en el último tiempo, se mandaron sentidos mensajes por redes sociales para las fechas importantes y hasta hubo un último reencuentro con Claudia Villafañe, ex pareja de Diego y madre de “las nenas”, para el cumpleaños de Benjamín Agüero Maradona, su nieto.

Mientras estaban en el panel con el Sebastián Vignolo apareció la imagen. “ Mirá, mirá esa foto, ojo… Esa es la foto, Mariano”, dijo el Pollo ante que lo que Closs se quebró diciendo “prefiero no verla. Te ponés ‘en padre’”.

“La imagen me conmueve más porque sabés cuál es la historia hoy. Eso me da bronca”, prosiguió mientras que Vignolo complementó manifestando que “para las nenas Maradona es el papá, el que les cambiaba los pañales, que las llevaba… bueno, donde podía, no era fácil”.

Diego Maradona, que ya descansa en el cementerio de Bella Vista en Buenos Aires, falleció a los 60 años el miércoles 25 de noviembre de 2020 producto de paro cardiorrespiratorio derivado de distintas patologías y causas.