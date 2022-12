Este jueves el Real Betis de los chilenos Claudio Bravo y Manuel Pellegrini volverá al ruedo en La Liga de España cuando reciba al conjunto del Athletic de Bilbao a partir de las 15:15 horas en el Estadio Benito Villamarín.

Tras 14 fechas disputadas el conjunto dirigido por el Ingeniero marcha en la sexta posición en la Primera División de España, mismo puntaje que su próximo rival (24 puntos), siendo superado por diferencia de goles al igual que el Atlético de Madrid.

Por ende, es muy importante que el cuadro Verdiblanco sume de a tres y logre escalar en una tabla que actualmente lidera el Barcelona, equipo encabezado por Xavi Hernández y que suma un total de 37 unidades, dos más que su más cercano perseguidor que es el Real Madrid.

En la previa al crucial duelo del Betis, su entrenador habló con la prensa y se mostró disconforme con el actuar de la dirigencia con respecto a la contratación de nuevos jugadores de cara a lo que será una exigente temporada en el 2023.

"No podemos saber si va a haber movimientos desde fuera. El club no está en el mercado. No hay ningún tipo de intención ni capacidad para ir al mercado. Ojalá no salga nadie y, si se concreta alguna, ya veremos cómo lo solucionamos", señaló el destacado estratega nacional.

Asimismo, se refirió al objetivo del equipo, sobre todo tras los últimos encuentros en los que dejaron puntos en el camino a causa de algunas sanciones para algunos de sus jugadores. "Tuvimos cinco expulsados en los últimos partidos, son factores que marcan la diferencia a la hora de conseguir los logros. Son aciertos y errores. Ojalá los disminuyamos para poder ser un equipo lo mayor competitivo posible", expresó el Ingeniero.

En la presente campaña, el cuadro Heliopolitano tiene un registro de siete victorias, tres empates y cuatro derrotas, mismo registro que su próximo rival y que el cuadro que dirige el entrenador argentino Diego Simeone. El Betis también se prepara con miras a lo que será su participación en la Copa del Rey, Supercopa de España y la Europa League.