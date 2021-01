Manuel Pellegrini mira a Arsenal para reforzar la defensa de Real Betis

El principal problema del Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo en la actual temporada 2020-2021 ha estado en la defensa, es por ello que el entrenador chileno pretende reforzar aquella zona de la cancha.

El cuadro de los chilenos es el goleado de la Liga de España, porque en los 17 partidos que ha disputado recibió 31 goles, los cuales ha sufrido Bravo y Joel Robles, el suplente del meta nacional cuando está lesionado.

Por esta razón, aprovechando que el mercado de pases está abierto, el Ingeniero le pidió al gerente deportivo, Antonio Cordón, que busque un nuevo zaguero central, y pusieron su mirada en la Premier League.

El fútbol inglés lo conoce mucho Pellegrini, porque estuvo en Manchester City y West Ham United, es por ello que quiere tener en sus filas a un ex rival, ya que pretende fichar al griego Sokratis Papastathopoulos de Arsenal.

Manuel Pellegrini busca refuerzos - Getty

"Sokratis, por el que el Arsenal pagó 16 millones de euros al Borussia Dortmund en el verano de 2018, acaba contrato en junio de 2021 con los Gunners, con los que en la presente temporada no ha jugado un solo partido, ya que no cuenta en los planes de Mikel Arteta, al igual que Mesut Ozil, y solo ha participado en dos con el equipo reserva, en la Copa de la Liga y la Premier 2, pues no tiene diligenciada ficha con el primer equipo", explica Mundo Deportivo sobre el negocio que busca Betis.

En el cuadro de Sevilla el griego se puede topar con un viejo conocido, ya que anteriormente jugó con Marc Bartra, quien está en Betis, y con quien compartió zaga en el Dortmund.

El mercado de fichajes suena fuera en Europa y el Betis de los chileno no se queda atrás.