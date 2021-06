Manuel Pellegrini se ilusiona con la próxima temporada: "Tenemos que armar una plantilla para mantener al Real Betis donde corresponde"

Manuel Pellegrini ya palpita la próxima temporada con el Real Betis y Claudio Bravo. Los sevillanos terminaron sextos en la tabla del curso 2020-21 y jugarán la Europa League como representantes de La Liga junto a la Real Sociedad.

En entrevista con el canal oficial del Real Betis Pellegrini evitó hacerse cargo de los elogios recibidos por su campaña en la banca del club: “cuando la temporada ya está hecha es más fácil hablar. Lo otro son especulaciones”, dijo el ingeniero.

Respecto a lo que se le viene con La Liga y la Europa League junto al Betis manifestó que “es ilusionante y exigente. En mi carrera he podido ganar títulos en países distintos, jugar Champions League y Copa Libertadores”.

“Por otro lado, parto siempre de cero. Lo de atrás es pasado. El desafío es la temporada siguiente, por eso sigo en esta profesión y espero seguir por muchos años más. Me motiva, me entretiene, no lo hago por curriculum o dinero. Me gustan los desafíos, se logró algo la temporada pasada y ahora partimos de cero”, complementó.

Añadió que “pienso mucho en fútbol, pero si uno sólo hace eso estará poco preparado para llevar un equipo. El entorno de preparación general te hace más líder. Vivo el fútbol y lo seguiré haciendo porque dentro de mi experiencia, la conformación de una plantilla está en un 80% de los resultados en la temporada”.

“Tenemos una temporada mucho más difícil que la anterior, contra equipos importantes y grandes. Nadie va a aceptar que el Betis sólo participe. Quizás esa es la realidad, pero con una institución grande la gente no entiende balances ni resultados, ve el rendimiento deportivo y para eso tenemos que estar preparados para que no por estar en Europa estemos mal en La Liga. Tenemos que armar una plantilla que esté capacitada para intentar mantener al Betis donde corresponde”, sentenció.