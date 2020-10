Manuel Pellegrini: "El VAR sólo debe ser para errores garrafales, porque en cada córner hay tres penales"

Manuel Pellegrini volvió a referirse de manera extensa a la utilización del VAR en el fútbol actual, luego de que se descartara la acusación en su contra por los reclamos efectuados luego de la derrota de Betis ante Real Madrid.

En la antesala del duelo con Elche de este domingo, el Ingeniero calificó como "bastante sorprendente que se me haya notificado esa acusación sobre algo que yo no dije", antes de entregar una profunda reflexión sobre el videoarbitraje.

"Lo dije hace tres años en Inglaterra, que el VAR es una tecnología que va a ayudar muchísimo al fútbol en la medida de que se use para fallos garrafales del árbitro y que no haya dos o tres árbitros dirigiendo el mismo partido, porque son muchas las jugadas polémicas que se pueden interpretar de distinta manera", aseveró el entrenador chileno.

"Si un árbitro, y nos pasó contra el Real Madrid, no estimó que era expulsión de Emerson, el VAR lo hizo echar y luego el árbitro al lado estimó que había un empujón que no era penal hacia Marc Bartra, también le hizo cambiar su decisión. Ahora con Atlético de Madrid la misma cosa con Martín Montoya", ejemplificó Pellegrini.

Más tarde agregó que "el uso del VAR debe actuar de manera criteriosa en fallos garrafales y jugar contra el VAR, contra el Real Madrid, contra un expulsado, contra un penal; que a lo mejor sin VAR ninguna era, es muy difícil para el equipo... no he hecho acusaciones a nadie".

Por esto, reiteró que "el VAR es para fallos garrafales del árbitro, no es para estar analizando cada una de las jugadas, porque en cada una de las jugadas puede haber quién agarra primero y quién agarra después, si lo suelta es muy controversial".

Manuel Pellegrini lamentó las decisiones del VAR que han perjudicado al Betis en La Liga de España. Foto: Getty Images

"En cada córner hay tres penales por área. Es muy difícil saber si el delantero agarra al defensor o el defensor al delantero. La manera como se maneja el VAR, cuando interviene, es el tema más difícil que tienen en el futuro para que eso dé más justicia a los partidos", subrayó.

Finalmente, Pellegrini reconoció que le "extrañó muchísimo el expediente" que se alzó en su contra. Y clarificó que "no tenía duda en que no iba a continuar porque no había ninguna razón para hacerlo".