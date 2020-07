Manuel Neira revela el día que se transformó en el Señor Lápiz de Cachureos

Como es de costumbre en este encierro por el coronavirus, las anécdotas de los futbolistas se toman las principales noticias y Manuel Neira no quiso ser menos en esta situación.

El ex delantero de Colo Colo reveló el día en que se transformó en el Señor Lápiz de Cachureos. "Yo creo que ni mis amigos saben de esta situación", comenzó diciendo el atacante.

Esta historia se contó en Catenaccio Sport en Instagram Live. “Manolito llevaba a los niños a las grabaciones de Cachureos y un día estábamos en el camarín y venía una canción donde debían estar todos personajes ahí bailando. Entonces estaba ahí tirado el traje del Señor Lápiz, y lo que digo al Manolo ‘ya po, ponte el traje y entra’. Y Manolo me dice ‘no, estay más huevon’. Y ahí comenzaron todos los personajes a echarle ficha”, expresó Rodrigo Abugarade, miembro de Cachureos en esos años.

Además agregó que, “ahí mi compadrito se puso la malla negra, se metió al lápiz y al estudio. Nadie se imaginaba que Manuel estaba ahí".

Manuel Neira en Santiago Morning

Manuel Neira metió la cuchara y decidió adornar esta historia. "Nadie se imagina eso. Yo tengo una foto en la casa de mi mamá donde salgo en Cachureos. Esa foto es notable, la quiero recuperar. Esa historia nunca la he contado, yo creo que no me van a creer. Fue una linda experiencia, porque siempre llevaba a mis hijos a ver Cachureos”, detalló.

Para finalizar agregó que, "yo ya estaba jugando en Colo Colo, era full conocido y la gente que estaba en el estudio no tenía idea que era yo. ¿Qué Marcelo nunca supo? Mira, yo pensaba que sabía. Marcelo me tiene muchísimo cariño”.