Manchester United vs Manchester City | Ver EN VIVO ONLINE y en TV el Derbi de Manchester por la Premier League

Este sábado el Derbi de Manchester se tomará la agenda internacional con un partidazo entre Manchester United y Manchester City válido por la 12° fecha de la Premier League en Inglaterra. Duelo que a pesar de ser ya un clásico en cuanto a la rivalidad y la historia entre ambos clubes, es fundamental para el local de cara a la continuidad de su entrenador.

La eliminación de la Champions League esta semana en manos del RB Leipzig dejó a los Red Devils inmersos en la crítica por una temporada que hasta ahora no se ha destacado por ser la mejor. Si bien en la Premier algo se han recuperado y están en el 6° lugar, quedar fuera de la Liga de Campeones y un juego que aún no encanta tiene con serias dudas del medio y los hinchas en el proceso de Ole Gunnar Solskjaer. Tanto así, que Mauricio Pochettino suena con fuerza para ser el próximo entrenador en Old Trafford.

Por el otro lado, el City ya está en octavos de final de Champions pero el momento en el futbol inglés deja mucho que desear. Séptimo en la tabla y con varios puntos perdidos, los ciudadanos están fuera de la pelea por el título por el momento y necesitan recuperar terreno, por lo que un triunfo ante un rival directo podría ser ese empujón que necesitan en el elenco de Pep Guardiola.

Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Manchester United vs Manchester City?



El clásico de Manchester será este sábado 12 de diciembre a las 14:30 horas de Chile.

Ole Gunnar Solskjaer es ampliamente criticado en Manchester y otra derrota, esta vez con su clásico rival, no aguantaría su permanencia. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver Manchester City vs Manchester United?



El partido será transmitido a través de ESPN2 . Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Online: ¿Se puede ver el partido de Manchester City vs Manchester United vía streaming y en vivo?



Si quieres ver el clásico de Manchester a través de plataformas digitales, puedes hacerlo mediante ESPN Play.