Manchester United vs Leicester City | Ver en vivo online y en TV el partidazo por la 15° fecha de la Premier League

Una de las pocas ligas que no se detienen en estas fiestas de fin de año es la tradicional Premier League, que este sábado 26 de diciembre nos trae su particular “Boxing Day” con un partidazo en el marco de la 15° jornada de la Liga de Inglaterra entre el Leicester City y el Manchester United.



Ambas escuadras se encuentran en la parte alta de la Premier, estando separadas a solo un punto de diferencia cada uno, siendo los escoltas del Liverpool, que es el líder exclusivo del torneo inglés.



El partido a disputarse en el King Power Stadium de la ciudad de Leicester, tiene al local en una posición privilegiada, actualmente ocupan el 2° lugar de la tabla de posiciones con 27 puntos, los hombres dirigidos por Brendan Rodgers en lo que llevan de temporada han conseguido nueve triunfos, cinco derrotas y ningún empate en 14 partidos disputados, su buen rendimiento los tiene hasta el momento como el exclusivo escolta del Liverpool quien lidera la Premier con 31 puntos.



El Manchester United por su parte vienen de una gran remontada en el ámbito local, a pesar de la reciente eliminación de la Champions League en la fase de grupos, los dirigidos por Ole Gunnar-Solksjaer vienen de una racha de partidos con triunfos y empates consecutivos que le han permitido ir escalando posiciones hasta la 3° ubicación actual con 26 puntos.



Ambas escuadras vienen de un triunfo en su último partido, mientras que los locales vencieron por 2-0 al Tottenham, el United de Pogba y compañía derrotaron al Everton de Ancelotti por el mismo marcador de 2 goles a cero en el marco de los cuartos de final de la Capital One Cup.

Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Leicester vs Manchester United por la Premier League?



Leicester vs Manchester United será este sábado 26 de diciembre a las 09:30 AM hora de Chile.

En el último duelo disputado por ambas escuadras, el United se llevó el triunfo por 2-0. (Foto Getty)

Televisión: ¿Dónde ver el partido entre Leicester y Manchester United?



El partido será transmitido a través de ESPN 2. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Online: ¿Quién transmite el partido entre Leicester City y Manchester United en vivo vía Streaming?



Si quieres disfrutar del duelo a través de tus plataformas digitales, podrás hacerlo a través de ESPN Play.