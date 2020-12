Paul Pogba revela las secuelas del coronavirus: "No podía correr, me agotaba muy rápido y me quedaba sin aliento"

Paul Pogba ha perdido aún más protagonismo en el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer. El campeón del mundo francés no convence al entrenador noruego y sus problemas físicos no le han permitido rendir al 100%.

En entrevista con Manchester United TV, Pogba reveló la complicada vuelta al trabajo que tuvo después de sufrir el coronavirus: "No era yo, se lo decía al preparador físico en cada entrenamiento. Me sentía extraño, me agotaba muy rápido y me quedaba sin aliento".

El francés dio positivo por coronavirus en agosto tras salir a cenar con su mujer y amigos en un restaurante de Londres. Poco tiempo después arrojó negativo, pero su recuperación total ha tardado más de lo esperado. La vuelta de Pogba a las canchas con los Reds Devils se produjo en la primera jornada de la Premier League ante el Crystal Palace (19 de septiembre), partido que perdieron por 1-3 y en el que el galo solo duró 67' en el campo.

Sobre dicho encuentro, Poga señaló que "no podía correr. Lo intentaba, pero no podía. Se lo dije al entrenador. Quedamos en probar desde el inicio para ver cómo iba, pero sencillamente no podía correr, me asfixiaba. Me ha tomado mucho tiempo poder estar en forma competitiva".

Paul confía en que pronto estará en óptimas condiciones para demostrar su nivel: "Ahora hay una gran diferencia. Me siento mucho mejor, sentí que podía volver a controlar el juego, mantener el balón. Eso es lo que me gusta de mí mismo".

De hecho, esta jornada se estrenó como goleador en la Premier League en la victoria ante el West Ham (1-3), aíntomas que demuestran que Pogba ya empieza a ser el mismo que antes de contraer el virus.