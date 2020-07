Luka Modric: "Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin Cristiano Ronaldo"

El título de Liga obtenido por el Real Madrid no sólo fue importante por cómo le arrebataron el campeonato al Barcelona en los últimos 100 metros, también es el primero que ganan luego de la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus.

En conversación con Sportske Novosti, el croata se refirió al hecho de salir campeón sin Cristiano Ronaldo.

"No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones. Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él", afirmó.