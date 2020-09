Luis Rojas y su salida de la U al fútbol europeo: "Mi objetivo es poder desarrollarme y aportar"

Luego de tres años, el fútbol chileno está cerca de cerrar un fichaje directo a Europa. Luis Rojas, volante y promesa de Universidad de Chile, está a la espera de los exámenes médicos para sellar su arribo al Crotone de Italia.

Con solo 18 años, el seleccionado sub-17 dará el gran salto de su carrera sin siquiera consagrarse en el elenco estudiantil.

No obstante, la opción de partir al Viejo Continente lo transforma en un caso muy especial para el balompié nacional, que hace rato no veía a un jugador salir desde Chile a uno de los torneos europeos.

Luis Rojas está a detalles de ser nuevo refuerzo del Crotone de la Serie A. Foto: Agencia Uno

En conversación con El Mercurio, Rojas habló de lo que significa su nuevo desafío profesional y aclaró por qué decidió aceptar la propuesta del Crotone. "Mi objetivo es poder desarrollarme y aportar", lanzó.

"Sé que para triunfar no se puede descuidar ningún aspecto", agregó la joyita azul, quien además no quiere mufar la negociación. "No puedo hablar mucho más. Sé que estos traspasos no se dan habitualmente".

Por ahora, Rojas está a la espera de realizar los exámenes médicos para que el club termine la negociación y así partir a Italia, donde el Crotone acaba de ascender a la Serie A.