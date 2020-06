Luis Hernández admite que se emocionó al usar todas sus camisetas en Tik Tok: "Se me puso la piel chinita"

La escena realmente parece sacada del videojuego FIFA. Luis Hernández, el Matador, posa ante la cámara vestido completamente con el uniforme de Cruz Azul, Monterrey, Necaxa, Boca Juniors, la selección de México, Tigres, Los Angeles Galaxy, América y Veracruz.

La escena fue una delicia para miles de seguidores del ex delantero en la red social Tik Tok, pero también fue un verdadero placer para El Matador, que llegó a emocionarse al verse tal cual era en su época de jugador profesional.

"Cada que me que me ponía los uniformes, que son originales, se me ponía la piel chinita de volver a recordar. No me los puse nunca más después de que jugué en esos equipos. Se me ponía la piel chinita al recordar esos momentos", reconoció el ídolo mexicano a La Redgoleta de RedGol.

"Mi presecia en esta aplicación surge gracias a mi mujer. La cuenta era de ella y me invita a hacer uno o dos tik toks, bailando y todo eso. Y entonces los comentarios eran muy buenos, pero a favor mío. Y empezaron a llegar y llegar comentarios hasta que ella me dijo 'te voy a pasar esta cuenta porque te hablan mucho por aquí', revela Hernández.

"Pero todas, todas, todas las ideas de Tik Tok son gracias a ella. Es como una empresa. El Tik Tok que hicimos donde me cambio todos los uniformes del FIFA. Ese Tik Tok duró desde las 10, 10 y media de la noche hasta las 3 de la mañana", asegura.

Hernández con la playera de Monterrey y Tigres, la alternativa de México, América y Cruz Azul

Además, El Matador se da el gusto de ponerse nuevamente la cabellera que lo caracterizó durante su época de jugador: "Todavía funciona, todavía atrae el rating. En redes sociales ahí vamos. No queríamos, pero bueno, esta pandemia nos orilló a hacer cosas muy buenas".

Por eso, define con alegría el comienzo de su carrera como tiktoker. "No lo hice con la idea de ser famoso, pero sí para pasarla bien, en la casa, con la pandemia. Y no solamente resultó, sino que además le gusta a mucha gente, a los chavos y a los de mi edad", explica.

Al final aclara con qué camiseta se vio mejor. "Con la de México. A Hermosillo lo ubicas en Monterrey, a Fabián estay en el Toluca, a Alex Aguinaga e Ivo Basay en Necaxa, Alberto García-Aspe en Pumas, Necaxa, Zague en el América, Cuauhtémoc en el América; y a mí me identifican mucho con la selección mexicana, que eso es un orgullo", relata.

"El (uniforme) verde es con el que le metí los dos goles a Corea del Sur. Y luego está el uniforme blanco, y ese fue con el que le metí el gol a Holanda", completa Hernández.