Este jueves la selección de España se enfrenta a la humilde selección de Jordania en su último partido de preparación para el Mundial de Qatar 2022.

Luis Enrique, técnico de los ibéricos, afirmó que el objetivo del equipo es pelear hasta el final por el título de la Copa del Mundo, a la vez que aseguró que ve muy bien a sus jugadores.

"Los objetivos que tiene España en el Mundial son los mismos que los de las selecciones mejor clasificadas en la lista FIFA. Jugar siete partidos. Nosotros creo que estamos dentro de las selecciones que pueden acceder a jugar esos siete partidos y ese es nuestro objetivo", señaló el ex DT del Barcelona.

Aunque, luego matizó: "Es difícil marcarte un objetivo cuando tu único objetivo es ir partido a partido. Intentaremos pasar como primeros y si no se puede, como segundos de grupo".

Sobre sus rivales, comentó: "Cuando empieza el Mundial nadie se atreve a descartar a ninguna selección. En el fútbol actual la igualdad es dominante y cada vez hay menos diferencias entre las selecciones"

En cuanto al plantel, aseveró: "Los he visto muy bien, a excepción de algún jugador que viene con alguna molestia puntual y que mañana reservaremos por un hecho de prudencia. Si mañana tuviera que jugar el primer partido del Mundial podría jugar. El nivel de los entrenamientos es muy alto y les veo en un nivel notable alto, casi sobresaliente".

Acerca del partido ante Jordania, indicó: "Las conclusiones que sacaré de este partido son importantes y los jugadores lo saben. En un entrenamiento te puedes ganar la condición de titular, imagina en un partido. Me ha sorprendido la selección de Jordania, vi su partido contra Kosovo y nos costó ganar allí, no va a ser fácil para nada. Nos vamos a tomar el partido muy en serio".

"Normalmente los seleccionadores no queremos jugar contra equipos que van a estar en el Mundial. Es la federación la que negocia contra quién jugar y a nosotros nos parece una buena idea jugar aquí, estamos más cerca de Doha", añadió.

Finalmente, en cuanto a las transmisiones de Twitch que va a hacer durante el Mundial, explicó: "No voy a hacer un spoiler. Estáis como sufriendo que yo voy a atacaros, no tengo nada contra la prensa. Voy a intentar trataros con educación, ya sé mi papel que llevo muchos años en el fútbol. El vídeo es la mejor forma que tengo de explicarlo, ahora tengo followers, tengo suscriptores y de todo. Cuando me ponga a streamear tendréis material para decir lo que queráis. Para mí es un experimento, abro el móvil y me salen corazones por todos lados. Igual tenía que haber empezado antes. He hecho un vídeo como me sale a mí, no pienso polemizar ni controlar, lo que diga lo diré, es una cosa nueva, un experimento. No dependo de nadie, cuando me aburra lo dejaré. Por supuesto que habrá haters, pues vivan los haters".