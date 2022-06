La selección de España ha tenido un arranque bastante complicado en la UEFA Nations League con una victoria en sus tres primeros compromisos, lo que le ha valido nuevamente críticas a su entrenador, Luis Enrique, quien siempre parece estar eternamente encontrado con los medios de comunicación de su país.

Consultado si se veía lejos de ser candidatos al título en el Mundial de Qatar 2022, el extécnico de Barcelona encontró la oportunidad de dar a sus favoritos. "Voy a aprovechar: a la Argentina, la veo por encima del resto. Y Brasil también. Más que nada porque vendrá algún medio brasileño y dirá 'has dicho que Argentina está por encima'. Entonces, Argentina y Brasil, muy por encima del resto", resaltó en conferencia de prensa.

Este domingo, los ibéricos tendrán la oportunidad de entrar en buena racha tras haber vencido a Suiza en su partido anterior y en aparición ante los medios aprovechó de dar una respueta fiel a su estilo cuando le pidieron que diera una nota de la actuación de su equipo en el torneo. "No era muy buen estudiante", dijo.

El exfutbolista, quien integra la lista de los que llegaron a vestir la camiseta de Real Madrid y Barcelona, siguió. "Poner notas no se me da muy bien. No era malo, que me están escuchando mis hijos, pero no era excelente. No pongo notas, ya las ponéis vosotros. La que penséis que es, la aceptaré de muy buen grado", apuntó.

Luis Enrique también se defendió de las críticas citando otros ejemplos. "Mirad los resultados de los otros grupos de la Liga A, eso no le interesa a nadie. Mirad a la campeona de la Nations League y del Mundial, Francia. Nadie gana fácil. Si pretendéis que seamos diferentes, no somos diferentes. Es imposible, pero no para nosotros, para todos", manifestó.