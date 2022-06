Los campeones del mundo no han podido ganar en sus primeras dos presentaciones.

Francia vs Austria | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la 3° fecha de la UEFA Nations League

Francia vuelve a la cancha por la UEFA Nations League, con la obligación de conseguir una victoria si es que desea seguir soñando con la clasificación. Claro que la tarea no será fácil visitando a Austria.

Los campeones del mundo no han comenzado de la mejor manera en este torneo de selecciones, en donde en sus primeras dos presentaciones no lograron conseguir una victoria. Primero cayeron de manera sorpresiva ante Dinamarca en condición de local y luego empataron ante Croacia como visita, por lo que ahora en Viena deben conseguir los 3 puntos.

En la UEFA Nations League solo el primero de cada zona avanza a la semifinal, mientras el último desciende de categoría. En estos momentos, Francia está en el 3° puesto del Grupo 1 con 1 punto, mientras el líder es Dinamarca con 6 unidades.

Austria por su parte está un poco mejor que los franceses, ya que en la primera jornada consiguieron una inesperada victoria y por goleada ante Croacia, por 3-0 en condición de visita. En la segunda fecha no pudieron ratificar ese buen resultado y cayeron ante los daneses. Ahora nuevamente en condición de local, podrían darle una estocada casi letal a Karin Benzema, Kylian Mbappé y compañía.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Austria vs Francia?

Austria vs Francia juegan este viernes 10 de junio a las 14:45 hora de Chile.

TV y online: ¿En qué canal ver en vivo por televisión o streaming a Austria vs Francia?

El partido será transmitido vía streaming a través de STAR+.