España sigue firme en el Mundial de Qatar 2022. Este domingo igualó 1-1 con España y quedó bien posicionada de cara a una posible clasificación a octavos de final. El equipo ibérico ha rendido de buena forma en sus dos primeros partidos y se ha transformado en uno de los equipos a observar en esta Copa del Mundo.

Sin embargo, por un motivo por el cual se ha relacionado a España en este torneo es por las transmisiones en vivo de Luis Enrique. El director técnico ha innovado en torno a eso y ha acercado la figura del DT a los españoles.

Pero ahora parece haberse ido un poquito de las manos todo con respecto al Twitch. Y es que en la transmisión de este lunes, Luis Enrique no descartó del todo postularse a presidente del gobierno español.

"Podría ser una opción. Eso sí, me compremetería a que si en el año no cumplo con el 50% de las cosas que prometo, me voy. No estaría mal eso. Te puedes equivocar pero al menos cumple el 50% de las cosas", señaló.

Además, aprovechó de darle una crítica a la clase política. "Yo no veo a ningún partido que valore algo que haga algo el gobierno de turno. Ninguno. Un poco de sentido común y si el gobierno hace algo bien hay que valorarlo", señaló.