El ex DT de la selección española realizó una transmisión en Twitch junto a Ibai Llanos, en donde respondió comentarios de la gente y lanzó una polémica frase tras quedar fuera del Mundial de Qatar 2022.

Luis Enrique vuelve al Twitch y dispara: "Miro a los semifinalistas y no hay ninguno mejor que nosotros"

Tras la eliminación de España ante Marruecos en octavos de final del Mundial de Qatar, Luis Enrique dejó de ser entrenador de la selección. En ese contexto, el asturiano decidió hacer una transmisión por Twitch junto al reconocido streamer Ibai Llanos para comentar acerca del Mundial y responder a la fanaticada española.

En la conversación se refirió a las sorpresas del Mundial, como ha sido el caso de Marruecos. “Lo que despierta un Mundial, el espíritu que se respira, es una cosa única. El fútbol es un deporte en el que un equipo que no ataca puede ganar. No es el caso de Marruecos, que tuvo sus posibilidades”, declaró el DT.

Además, lanzó una polémica frase respecto a las cuatro selecciones que quedan con vida en Qatar 2022: “Llevamos cuatro años con un grupo muy joven para llegar a un Mundial y siento que hemos perdido una oportunidad muy buena porque miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros. Por nivel futbolístico pienso que hemos perdido una gran oportunidad. Intentamos convencer a los jugadores de que había opciones reales. A excepción de esos 12 minutos con Japón en esa primera fase creo que dimos un buen nivel, luego con Marruecos tuvimos dificultades. Soy el máximo responsable y sacaré cosas en positivo”.

La salida de Luis Enrique fue anunciada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y respecto a esto el entrenador comentó que es la primera vez que un equipo no renueva su contrato: “Yo prefiero que sea así, si ya no hay confianza y está el pensamiento de que no eres la persona adecuada, pues encantado de seguir adelante".

“Yo pensaba que iba a tener que tomar una decisión, pero no ha hecho ni falta”, concluyó el entrenador que fue reemplazado rápidamente de su cargo como seleccionador nacional por Luis De la Fuente Castillo.

