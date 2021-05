Lucas Barrios cuenta cuando tenía en la banca a Robert Lewandowski en el Borussia Dortmund: "Para Klopp en ese momento el 9 era yo"

Lucas Barrios está en Argentina jugando para Gimnasia y Esgrima La Plata por expresa petición del fallecido Diego Armando Maradona donde pese a sus 36 años sigue mostrando todos sus atributos.

En entrevista con TyC Sports recordó uno de los grandes momentos, cuando fue el goleador del Borussia Dortmund luego de su primer gran paso por Colo Colo.

Barrios recuerda cuando fue compañero de Robert Lewandowski y lo dejó literalmente en la banca, para después jugar junto a él bajo la mirada del exitoso Jürgen Klopp.

"Para Klopp en ese momento el 9 era yo (ríe). La verdad que compartir plantel con esos jugadores, a los que hoy veo triunfar por el mundo, me pone contento porque sé lo que se mataron para llegar a ese lugar", afirmó.

Más enserio la Pantera cuenta que "Lewa había llegado y no tenía lugar porque era chico. Y nosotros veníamos de la temporada anterior en la que yo había hecho 25 goles. Después jugó conmigo, pero él tirado atrás y yo de 9".

Lucas Barrios también recordó el momento donde Klopp le exigió aprender alemán.

“Lucas, te estoy diciendo que vayas por la izquierda y te vas a la derecha. ¿Qué te pasa? Vos tenes que estudiar alemán porque es la única forma que te vas a poder comunicar con tus compañeros”. Y así fue como empecé a estudiar el idioma. Hablo en un 70 por ciento. A mí eso me pone feliz porque yo nací en San Fernando y no había terminado la secundaria. La pude terminar hace un año y medio y de esa forma cumplir un sueño. Habló alemán, un poco de inglés, portugués. Todo eso me lo dio el fútbol. Soy un agradecido a este deporte", cerró.