Lucas Barrios sin cassette sobre Colo Colo: recuerda “cosas que no le gustaron” y apuesta por Nicolás Blandi

Antes de poner fin de manera anticipada a su contrato con Colo Colo, Lucas Barrios mencionó en una conferencia de prensa unas palabras que hasta hoy resuenan, donde apuntó a cosas que no le gustaron y que lo llevaron a salir del Cacique.

Dos años y algunos meses más tarde, la Pantera repasó con DaleAlbo ese momento y si se condice con la actualidad atribulada del Cacique. “En un momento mucha gente pensó que yo me iba por rendimiento, la verdad que no es así. Siempre di todo por el club, yo cuando volví dije que Colo Colo no es el mismo club. Muchos han dicho que lo de Lucas Barrios fue una alerta, yo no me creo un visionario, yo soy un jugador de fútbol que ama al fútbol y a Colo Colo lo llevo en el corazón”, relató.

“En ese momento vi cosas que no me gustaron y se lo dije al presidente. Yo vi cosas que en ese momento no me parecían y no me iba a quedar en el club por un contrato que me ate al club, siempre busqué de darle a lo mejor al equipo”, complementó.

Sobre el año pasado, dijo que “siempre lo seguí, yo los sigo desde el primer día que me fui de Colo Colo. Desde que me fui a Alemania los sigo todos los días. El 2020 fue un poco difícil, porque no podíamos ayudar de lejos y lo único que podíamos hacer era hinchar por el club, pero por suerte se salió. No es fácil estar en esa situación y hay que superarse de esas situaciones y por suerte se pudo salir en victorioso. Ahora están en Primera y están en un proceso de reestructuración. Ojalá puedan estar peleando campeonatos, como se merece”.

“Había cosas que yo no compartía, que me llevo conmigo, tengo muchas código en el fútbol. Me llevo lo más lindo, la clasificación a cuartos de final en la Copa Libertadores. Me lo llevo para mí. Tengo mucho código. Hoy prefiero dar el paso al costado. No es el mismo Colo Colo de hace nueve años. Es muy dividido. Sería todo diferente si tiran todos para el mismo lado”. - Lucas Barrios en diciembre de 2018, al irse.

El 9 de Colo Colo



Gustavo Quinteros quiere un centrodelantero y no lo ha podido encontrar. “Es difícil encontrar un 9, no sólo para Colo Colo. A Blandi me tocó enfrentarlo en Francia. Si él se recupera, no tengo duda que puede ser un aporte para Colo Colo. Es cuestión de darle confianza y tratar de abrazarlo. No me cabe duda que puede rendir. Espero pueda tener una gran temporada, yo sé lo que está viviendo él. Si agarra ritmo y se pone bien puede hacer goles ahí y en todos lados”, meditó Lucas Barrios.

Asimismo, cree que “Gustavo (Quinteros) le va a dar la posibilidad a Morales, él tuvo un par de lesiones. Es un delantero potente y hoy se busca ese tipo de jugadores. Es un buen pibe, un buen chico y ojalá pueda agarrar esa titularidad de ser el 9 de Colo Colo, esperemos pueda aprovechar la continuidad. Si el agarra confianza puede ser el 9. A veces hay que tener paciencia con los chicos del club, esperemos la gente pueda darle esa oportunidad”.

Lucas Barrios volvió en 2018 a Colo Colo, pero sólo duró una temporada y se fue. | Foto: Agencia Uno

También contó que conoce a Quinteros de muy pequeño, en Argentinos Juniors cuando el DT era entrenador del fútbol formativo en el Bicho. “Gustavo, antes de llegar a Chile, tuvo una conversación conmigo. Yo le dije lo bueno de Colo Colo. Yo le deseo lo mejor al equipo. Con Gustavo siempre tuve relación de chico. Tengo la mejor referencia del profe, es un técnico muy capaz y esperemos se le den los resultados. Ojalá se dé todo para estar arriba”, relató.

Finalmente, aplaudió la eventual llegada de Marcelo Barticciotto como presidente de Blanco y Negro en representación del Club Social y Deportivo Colo Colo. “Barti quiere mucho al club, eso no hay duda. No sé en qué situación está eso, solo lo he visto por prensa, pero obviamente, como volvió Morón a ser director, siempre a uno, que pasó por el club, da alegrías ver a jugadores que pasaron y dejaron un legado en el club. Si a Barti le toca estar de esa manera, me pondrá contento (…) Colo Colo necesita estar unido y darle alegría a la gente. Colo Colo es pueblo y sólo nosotros sabemos. Ojalá se de la unión para tener alegrías como antes, pelear libertadores y todos los campeonatos”, concluyó.

